На Куп’янському напрямку примусово евакуюють мешканців 18 населених пунктів

Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад, що розташовані на Куп’янському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, у цих населених пунктах проживає 161 дитина. Вивозити будуть дітей з їхніми батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. Помешкання для розміщення евакуйованих підготовлені.

Крім того, розповів Синєгубов, Рада ухвалила рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів.

Очільник ОДА повідомив, що виїжджати можна не лише в інші населені пункти області, а й за межі регіону. Для цього людей забезпечать безкоштовним проїздом, в тому числі залізницею. Місця для тимчасового проживання нададуть.

"Маємо максимально убезпечити родини із дітьми від російського терору цивільного населення Харківщини!"

Що передувало:

Російські військові зранку 5 березня обстріляли село Курилівка Куп‘янського району, внаслідок чого загинула 67-річна жінка.