В Варшаве во время протеста фермеров задержаны более полусотни человек

В Варшаве во время протеста фермеров задержаны 55 провокаторов, которые атаковали сотрудников полиции, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Польши.

"В результате операции полиции по обеспечению протеста были задержаны 55 человек. Но в этот критический момент — после того как организаторы разогнали митинг и призвали полицию разойтись — были задержаны 26 агрессивно настроенных лиц. Почти половина из этих людей находились в состоянии алкогольного опьянения" , — заявил министр Марцин Кирвински.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет общаться с хулиганами, но будет работать над решением проблем аграриев.