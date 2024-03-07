У Варшаві під час протесту фермерів затримано понад півсотні осіб

У Варшаві під час протесту фермерів затримано 55 провокаторів, які атакували співробітників поліції, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.

"В результаті операції поліції щодо забезпечення протесту було затримано 55 осіб. Але в цей критичний момент — після того, як організатори розігнали мітинг і закликали поліцію розійтися — було затримано 26 агресивно налаштованих осіб. Майже половина з цих людей перебувала у стані алкогольного сп'яніння" , — заявив міністр Марцін Кірвінскі.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не спілкуватиметься з хуліганами, але працюватиме над вирішенням проблем аграріїв.