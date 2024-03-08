Премьер Греции обратился к Кремлю: Вы нас не запугаете

Премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая на конференции Европейской народной партии в Бухаресте, направил послание Кремлю после того, как он накануне стал свидетелем ракетного удара РФ по Одессе, сообщает Европейская правда.

"У нас должно быть только одно послание к Кремлю: Вы нас не запугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее больших граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем полностью едиными в этом решении" , – сказал Мицотакис.

Он подчеркнул, что ЕС посылает четкий сигнал, что ни одно нарушение международного права, территориальной целостности или изменение границ силой никогда не будет воспринято Европой.

В среду греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту Одессы и взрыв произошел очень близко к ним. Никто из греческой делегации не пострадал.

По данным СМИ, ракета взорвалась всего в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса.