Прем'єр Греції звернувся до Кремля: Ви нас не залякаєте

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс під час виступу на конференції Європейської народної партії в Бухаресті направив послання Кремлю після того, як він напередодні став свідком ракетного удару РФ по Одесі, повідомляє Європейська правда.

"У нас має бути лише одне послання до Кремля: Ви нас не залякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні" , – сказав Міцотакіс.

Він наголосив, що ЄС надсилає чіткий сигнал, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності або зміна кордонів силою ніколи не буде сприйняте Європою.

У середу грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту Одеси і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав.

За даними ЗМІ, ракета вибухнула всього за 500 метрів від Зеленського та Міцотакіса.