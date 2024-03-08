Сейм Польши призвал ввести санкции против агропродукции из РФ и Беларуси

Сейм Польши в пятницу принял постановление, призывающее ввести санкции на импорт российских и белорусских продуктов питания, сообщает Европейская правда.

Соответствующее решение поддержал 441 депутат, двое воздержались.

"Мы призываем Европейскую комиссию подать предложение о введении санкций на импорт российских и белорусских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в ЕС" , – говорится в проекте резолюции.

В документе добавляется, что импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси продолжает приносить огромные доходы их производителям, продавцам и бюджетам.