Сейм Польщі закликав запровадити санкції проти агропродукції з РФ та Білорусі

Сейм Польщі у п’ятницю ухвалив постанову, яка закликає запровадити санкції на імпорт російських і білоруських продуктів харчування, повідомляє Європейська правда.

Відповідне рішення підтримав 441 депутат, двоє утримались.

"Ми закликаємо Європейську комісію подати пропозицію про запровадження санкцій на імпорт російських і білоруських продуктів харчування і сільськогосподарської продукції в ЄС" – йдеться у проєкті резолюції.

У документі додається, що імпорт продовольства та сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі продовжує приносити величезні доходи їхнім виробникам, продавцям та бюджетам.