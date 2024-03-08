Сейм Польщі закликав запровадити санкції проти агропродукції з РФ та Білорусі
Сейм Польщі у п’ятницю ухвалив постанову, яка закликає запровадити санкції на імпорт російських і білоруських продуктів харчування, повідомляє Європейська правда.
Відповідне рішення підтримав 441 депутат, двоє утримались.
"Ми закликаємо Європейську комісію подати пропозицію про запровадження санкцій на імпорт російських і білоруських продуктів харчування і сільськогосподарської продукції в ЄС" – йдеться у проєкті резолюції.
У документі додається, що імпорт продовольства та сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі продовжує приносити величезні доходи їхнім виробникам, продавцям та бюджетам.
"Наш моральний обов'язок – зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню здатності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну проти України", – йдеться в документі.