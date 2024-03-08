Суд приговорил Игоря Безлера к 12 годам тюрьмы

Гражданин России Игорь Безлер, бывший боевик «ДНР», а также активный участник российской оккупации Крыма, причастный к пыткам украинцев на полуострове, заочно приговорен в Украине к 12 годам лишения свободы, сообщает Новое время.

О таком приговоре 8 марта объявила украинская прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Хотя в официальном сообщении не названо имя Игоря Безлера, упомянут его известный позывной «Бес». Прокуратура установила, что он был участником российской агрессии, пытал активистов Автомайдана на полуострове в 2014 году и причастен к военным преступлениям.

«В марте 2014 года в городе Симферополе под руководством осужденного его сообщники похитили активистов, участников Автомайдана и заключили их в военкомате. Всех пострадавших удерживали в неприспособленных помещениях, с завязанными глазами, без надлежащего питания и связи с близкими. К некоторым из них осужденный лично применял угрозы, пытки, насилие и наносил телесные повреждения» , — рассказали в прокуратуре.

Сторона обвинения доказала, что украинских активистов в Крыму тогда незаконно задержали и пытали из-за их проукраинской позиции, сопротивления оккупации полуострова и препятствования в проведении незаконного референдума.

Суд признал Безлера виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)

В итоге Безлер заочно приговорен к 12 годам лишения свободы.

Еще в 2021 году сообщалось, что следователи Службы безопасности Украины (СБУ) завершили досудебное расследование и передали в суд дело Игоря Безлера.