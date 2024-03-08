Суд засудив Ігоря Безлера до 12 років ув'язнення

Громадянина Росії Ігоря Безлера, колишнього бойовика «ДНР», а також активного учасника російської окупації Криму, причетного до тортур українців на півострові, заочно засуджено в Україні до 12 років позбавлення волі, повідомляє Новое время.

Про такий вирок 8 березня оголосила українська прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Хоча в офіційному повідомленні не названо ім'я Ігоря Безлера, згаданий його відомий позивний «Бєс». Прокуратура встановила, що він був учасником російської агресії, катував активістів Автомайдану на півострові у 2014 році та причетний до воєнних злочинів.

«У березні 2014 року у місті Сімферополі під керівництвом засудженого його спільники викрали активістів, учасників Автомайдану та ув'язнили їх у військкоматі. Усіх постраждалих утримували у непристосованих приміщеннях, із зав'язаними очима, без належного харчування та зв'язку з близькими. До деяких із них засуджений особисто застосовував погрози, тортури, насильство та завдав тілесних ушкоджень» , — розповіли у прокуратурі.

Сторона звинувачення довела, що українських активістів у Криму тоді незаконно затримали та катували через їхню проукраїнську позицію, спротив окупації півострова та перешкоджання у проведенні незаконного референдуму.

Суд визнав Безлера винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:

у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)

У результаті Безлер заочно засуджено до 12 років позбавлення волі.

Ще у 2021 році повідомлялося, що слідчі Служби безпеки України (СБУ) завершили досудове розслідування та передали до суду справу Ігоря Безлера.