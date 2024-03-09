Генштаб: На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 63 боевых столкновения. На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей и город Херсон.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении наши воины отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силы обороны отбили 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражено 8 атак противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Уничтожено 12 из 15 запущенных российскими оккупантами БпЛА типа "Shahed".

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в том числе двух Р-330Ж "Житель", 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и 1 складу боеприпасов противника.