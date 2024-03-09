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ВСУ уничтожили еще 850 оккупантов и более полусотни артсистем

ВСУ уничтожили еще 850 оккупантов и более полусотни артсистем
Фото: Facebook

С начала великой войны Силы обороны уничтожили более 420 тысяч врагов, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.03.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава — 420 270 (+850) человек;
  • танков — 6 712 (+6);
  • боевых бронированных машин — 12 823 (+25);
  • артиллерийских систем — 10 428 (+53;)
  • РСЗО — 1 012 (+1);
  • средства ПВО — 707 (+3);
  • самолетов — 347;
  • вертолетов — 325;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8041 (+43);
  • крылатые ракеты — 1919;
  • корабли/катера – 26;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13 683 (+85);
  • специальная техника — 1666 (+10).

Данные уточняются.

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