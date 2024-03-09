ВСУ уничтожили еще 850 оккупантов и более полусотни артсистем

С начала великой войны Силы обороны уничтожили более 420 тысяч врагов, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава — 420 270 (+850) человек;

танков — 6 712 (+6);

боевых бронированных машин — 12 823 (+25);

артиллерийских систем — 10 428 (+53;)

РСЗО — 1 012 (+1);

средства ПВО — 707 (+3);

самолетов — 347;

вертолетов — 325;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8041 (+43);

крылатые ракеты — 1919;

корабли/катера – 26;

подводные лодки — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 13 683 (+85);

специальная техника — 1666 (+10).

Данные уточняются.