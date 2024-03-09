ВСУ уничтожили еще 850 оккупантов и более полусотни артсистем
С начала великой войны Силы обороны уничтожили более 420 тысяч врагов, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.03.24 ориентировочно составляют:
- личного состава — 420 270 (+850) человек;
- танков — 6 712 (+6);
- боевых бронированных машин — 12 823 (+25);
- артиллерийских систем — 10 428 (+53;)
- РСЗО — 1 012 (+1);
- средства ПВО — 707 (+3);
- самолетов — 347;
- вертолетов — 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8041 (+43);
- крылатые ракеты — 1919;
- корабли/катера – 26;
- подводные лодки — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 13 683 (+85);
- специальная техника — 1666 (+10).
Данные уточняются.