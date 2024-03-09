ЗСУ знищили ще 850 окупантів та понад півсотні артсистем
З початку великої війни Сили оборони знищили понад 420 тисяч нападників, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформують у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — 420 270 (+850) осіб;
- танків — 6 712 (+6);
- бойових броньованих машин — 12 823 (+25);
- артилерійських систем — 10 428 (+53;)
- РСЗВ — 1 012 (+1);
- засоби ППО — 707 (+3);
- літаків — 347;
- гелікоптерів — 325;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 041 (+43);
- крилаті ракети — 1 919;
- кораблі / катери — 26;
- підводні човни — 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13 683 (+85);
- спеціальна техніка — 1 666 (+10).
Дані уточнюються.