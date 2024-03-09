ЗСУ знищили ще 850 окупантів та понад півсотні артсистем

З початку великої війни Сили оборони знищили понад 420 тисяч нападників, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу — 420 270 (+850) осіб;

танків — 6 712 (+6);

бойових броньованих машин — 12 823 (+25);

артилерійських систем — 10 428 (+53;)

РСЗВ — 1 012 (+1);

засоби ППО — 707 (+3);

літаків — 347;

гелікоптерів — 325;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 041 (+43);

крилаті ракети — 1 919;

кораблі / катери — 26;

підводні човни — 1;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 683 (+85);

спеціальна техніка — 1 666 (+10).

Дані уточнюються.