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ЗСУ знищили ще 850 окупантів та понад півсотні артсистем

ЗСУ знищили ще 850 окупантів та понад півсотні артсистем
Фото: Facebook

З початку великої війни Сили оборони знищили понад 420 тисяч нападників, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — 420 270 (+850) осіб;
  • танків — 6 712 (+6);
  • бойових броньованих машин — 12 823 (+25);
  • артилерійських систем — 10 428 (+53;)
  • РСЗВ — 1 012 (+1);
  • засоби ППО — 707 (+3);
  • літаків — 347;
  • гелікоптерів — 325;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 041 (+43);
  • крилаті ракети — 1 919;
  • кораблі / катери — 26;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13 683 (+85);
  • спеціальна техніка — 1 666 (+10).

Дані уточнюються.

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