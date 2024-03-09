Враг нанес удар по подстанции "Укрэнерго" в Запорожской области

Ночью 9 марта враг нанес удар БПЛА по подстанции "Укрэнерго" в Запорожской области, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

РФ нанесла удар БПЛА по подстанции 330 кВ. В результате обстрела оборудование подстанции не получило повреждений, поэтому отключения не применяются.

Пострадавших нет.

В целом дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. В аварийный ремонт выведен блок на одной из ТЭЦ.

В резерве - 15 блоков и 2 корпуса ТЭС, которые будут привлечены в случае необходимости. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.