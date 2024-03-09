Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Международные резервы Украины уменьшились почти на 1,5 млрд долларов США

Международные резервы Украины на 1 марта 2024 года по предварительным данным составили 37 052 млн долларов США. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿.

Национального банка Украины. В феврале резервы уменьшились на 1,473 млрд долларов США; падение составило 3,8%.

Международные резервы Украины снижаются второй месяц подряд.

2. Национальный банк уточнил перечень системно важных банков

Национальный банк Украины уточнил перечень системно важных банков. Решение НБУ №70-рш от 29.02.2024 года появилось на официальном сайте﻿ регулятора.

На текущий момент к системно важным банкам относятся:

- АО «ПУМБ»;

- АО «УКРСИББАНК»;

- АО «ОТП БАНК»;

- АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»;

- АО «СЕНС БАНК»;

- АО «Укрэксимбанк»;

- АО «Ощадбанк»;

- АО «ТАСКОМБАНК»;

- АО «УНИВЕРСАЛБАНК»;

- АО «УКРГАЗБАНК»;

- АО «Райффайзен Банк»;

- АО КБ «ПриватБанк»;

- АО «КРЕДОБАНК»;

- АО «А-БАНК»;

- Акционерный банк «Пивденный».

3. Банки продолжают менять процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе абсолютное большинство банков оставили процентные ставки неизменными. Только три банка отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте. Причем ставки как снижали, так и повышали, выравнивая свой депозитный портфель.

Банк Украинский капитал снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 18,25 до 17% годовых;

на 6,9 и 12 месяцев – с 16,50 до 16% годовых.

Банк Клиринговый Дом снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 18,50 до 17,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15,35 до 15,10% годовых,

однако повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев с 15,40 до 15,65% годовых.

Юнекс Банк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 15,5 до 17% годовых.

4. Приложение Izibank перестало работать

Утром субботы 9 марта клиенты мобильного банка Izibank столкнулись с невозможностью входа в приложение. При попытке входа появляется следующее сообщение:

"твоя версия приложения устарела, пожалуйста, обнови приложение"

При этом все попытки обновления ни к чему не приводят.

Служба поддержки банка проинформировала, что в настоящий момент происходит обновление версии приложения для ОС Андроид, с этим и связан сбой программы.

Пользователи, использующие iPhone (операционная система iOS), утверждают, что у них все работает нормально.

5. Банкоматы UKRSIBBANK снова принимают наличные

С 4 марта 2024 года клиенты – физические лица UKRSIBBANK BNP Paribas Group смогут пополнять карты, депозиты и счета, а также погашать кредиты в банкоматах банка.

Функция станет доступной в 90 банкоматах модели cash-in и 40 терминалах, оснащенных лотком для внесения наличных. ATM можно найти в зонах 24/7 в отделениях банка.

Чтобы воспользоваться бескарточными сервисами, клиенту сначала необходимо ввести на экране ATM номер мобильного телефона, зарегистрированного в банке, а потом ввести пароль, который придет на указанный номер телефона.

6. Акция «Весенние платежи с Приват24 и Mastercard»

С 7 марта по 6 июня 2024 года Приватбанк проводит акцию, в рамках которой можно выиграть денежные вознаграждения.

За 7 платежей картой Mastercard через меню «Платежи» в Приват24, в т.ч. через QR-код или кнопку оплаты на сайте, которые ведут в Приват24, клиент получает шанс на выигрыш.

Ежемесячно будут разыгрываться денежные призы:

- 25 000 грн (4 победителя в месяц, всего 12 победителей);

- 50 000 грн (2 победителя в месяц, всего 6 победителей);

- 100 000 грн (1 победитель в месяц, всего 3 победителя).