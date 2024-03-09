Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Міжнародні резерви України зменшилися майже на 1,5 млрд. доларів США

Міжнародні резерви України на 1 березня 2024 року за попередніми даними становили 37 052 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті.

Національний банк України. У лютому резерви зменшилися на 1,473 млрд. доларів США; падіння становило 3,8%.

Міжнародні резерви України знижуються другий місяць поспіль.

2. Національний банк уточнив перелік системно важливих банків

Національний банк України уточнив список системно важливих банків. Рішення НБУ №70-рш від 29.02.2024 року з'явилося на офіційному сайті регулятора.

На даний момент до системно важливих банків належать:

- АТ "ПУМБ";

- АТ «УКРСІББАНК»;

- АТ «ОТП БАНК»;

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

- АТ «СЕНС БАНК»;

- АТ «Укрексімбанк»;

- АТ "Ощадбанк";

- АТ "ТАСКОМБАНК";

- АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»;

- АТ "УКРГАЗБАНК";

- АТ "Райффайзен Банк";

- АТ КБ "ПриватБанк";

- АТ «КРЕДОБАНК»;

- АТ "А-БАНК";

- акціонерний банк «Південний».

3. Банки продовжують змінювати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня абсолютна більшість банків залишила відсоткові ставки незмінними. Лише три банки відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами у національній валюті. Причому ставки як знижували, і підвищували, вирівнюючи свій депозитний портфель.

Банк Український капітал знизив процентну ставку за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 18,25% до 17% річних;

на 6,9 та 12 місяців – з 16,50 до 16% річних.

Банк Кліринговий Дім знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 18,50 до 17,50% річних;

на 6 місяців - з 15,35 до 15,10% річних,

однак підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 9 місяців з 15,40 до 15,65% річних.

Юнекс Банк підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 15,5 до 17% річних.

4. Додаток Izibank перестав працювати

Вранці суботи 9 березня клієнти мобільного банку Izibank зіткнулися з неможливістю входу до програми. Під час спроби входу з'являється таке повідомлення:

"Твоя версія програми застаріла, будь ласка, онови програму"

При цьому всі спроби поновлення ні до чого не призводять.

Служба підтримки банку проінформувала, що зараз відбувається оновлення версії програми для ОС Андроїд, з цим пов'язаний збій програми.

Користувачі, які використовують iPhone (операційна система iOS), стверджують, що вони все працює нормально.

5. Банкомати UKRSIBBANK знову приймають готівку

З 4 березня 2024 року клієнти – фізичні особи UKRSIBBANK BNP Paribas Group зможуть поповнювати картки, депозити та рахунки, а також погашати кредити у банкоматах банку.

Функція стане доступною у 90 банкоматах моделі cash-in та 40 терміналах, оснащених лотком для внесення готівки. ATM можна знайти у зонах 24/7 у відділеннях банку.

Щоб скористатися безкартковими сервісами, клієнту спочатку необхідно ввести на екрані ATM номер мобільного телефону, зареєстрованого в банку, а потім ввести пароль, який прийде на номер телефону.

6. Акція «Весняні платежі з Приват24 та Mastercard»

З 7 березня до 6 червня 2024 року Приватбанк проводить акцію, в рамках якої можна виграти грошові винагороди.

За 7 платежів карткою Mastercard через меню «Платежі» у Приват24, у т.ч. через QR-код або кнопку оплати на сайті, що ведуть у Приват24, клієнт отримує шанс на виграш.

Щомісяця розігруватимуться грошові призи:

- 25 000 грн (4 переможці на місяць, всього 12 переможців);

- 50 000 грн (2 переможці на місяць, всього 6 переможців);

- 100 000 грн (1 переможець на місяць, всього 3 переможці).