РосСМИ: В Москве полицейских перевели на усиленный режим после заявления США
В Москве полицейских перевели на усиленный режим после публикации посольства США сообщения о возможных терактах в российской столице, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает BAZA, "Новая газета".
Сообщается, что число патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2–2,5 раза, также на дежурство отправили сотрудников в гражданской одежде.
Причём в составе патруля, пишут СМИ, обязательно должна быть и девушка. Вероятно, это связано с тем, что проверять должны и женщин, и мужчин.
Посольство Нидерландов в Москве также призвало голландцев быть бдительными из-за возможных терактов в эти выходные.
Предыстория:
Посольство США в России предупредило, что экстремисты имеют "неизбежные планы" нападения на Москву.
Посольство Нидерландов в Москве также призвало голландцев быть бдительными из-за возможных терактов в эти выходные.