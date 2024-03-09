РосСМИ: В Москве полицейских перевели на усиленный режим после заявления США

В Москве полицейских перевели на усиленный режим после публикации посольства США сообщения о возможных терактах в российской столице, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает BAZA, "Новая газета".

Сообщается, что число патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2–2,5 раза, также на дежурство отправили сотрудников в гражданской одежде.

Причём в составе патруля, пишут СМИ, обязательно должна быть и девушка. Вероятно, это связано с тем, что проверять должны и женщин, и мужчин.

Посольство Нидерландов в Москве также призвало голландцев быть бдительными из-за возможных терактов в эти выходные.

Предыстория:

Посольство США в России предупредило, что экстремисты имеют "неизбежные планы" нападения на Москву.

Посольство Нидерландов в Москве также призвало голландцев быть бдительными из-за возможных терактов в эти выходные.