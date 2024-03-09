РосЗМІ: У Москві поліцейських перевели на посилений режим після заяви США

У Москві поліцейських перевели на посилений режим після публікації посольства США повідомлення про можливі теракти в російській столиці, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє BAZA, "Новая газета".

Повідомляється, що кількість патрульних груп у центрі Москви і на деяких видах транспорту збільшено в 2-2,5 раза, також на чергування відправили співробітників у цивільному одязі.

Причому в складі патруля, пишуть ЗМІ, обов'язково має бути і дівчина. Ймовірно, це пов'язано з тим, що перевіряти мають і жінок, і чоловіків.

Посольство Нідерландів у Москві також закликало голландців бути пильними через можливі теракти цими вихідними.

Передісторія:

Посольство США в Росії попередило, що екстремісти мають "неминучі плани" нападу на Москву.

Посольство Нідерландів у Москві також закликало голландців бути пильними через можливі теракти цими вихідними.