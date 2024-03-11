Курс валют НБУ на 11 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 11 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 10 марта, повысился на 6 коп до 38.1410 за 1 доллар.
Евро подорожал на 21 коп до 41.6957 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 48.9654 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 43.4853 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 9.6844 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.141000
|EUR
|Евро
|41.695700
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.965400
|CHF
|Швейцарский франк
|43.485300
|PLN
|Польский злотый
|9.684400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.