Курс валют НБУ на 11 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 11 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 марта, повысился на 6 коп до 38.1410 за 1 доллар.

Евро подорожал на 21 коп до 41.6957 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 48.9654 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 43.4853 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.6844 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.141 000 EUR Евро 41.695 700 GBP Фунт стерлингов 48.965 400 CHF Швейцарский франк 43.485 300 PLN Польский злотый 9.684 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.