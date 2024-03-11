Close button

Курс валют НБУ на 11 марта

Курс валют НБУ на 11 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 11 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 марта, повысился на 6 коп до 38.1410 за 1 доллар.

Евро подорожал на 21 коп до 41.6957 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 48.9654 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 43.4853 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.6844 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.141000 +0.0574
EUR Евро 41.695700 +0.2074
GBP Фунт стерлингов 48.965400 +0.4088
CHF Швейцарский франк 43.485300 +0.1937
PLN Польский злотый 9.684400 +0.0425

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics