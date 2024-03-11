Курс валют НБУ на 11 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 11 березня 2024 року
Курс долара , порівняно з 10 березня, підвищився на 6 коп. до 38.1410 за 1 долар.
Євро подорожчав на 21 коп. до 41.6957 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 48.9654 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 43.4853 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 9.6844 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38,141 000
|EUR
|Євро
|41.695 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.965 400
|CHF
|Швейцарський франк
|43.485 300
|PLN
|Польський злотий
|9.684 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.