Курс валют НБУ на 11 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 11 березня 2024 року

Курс долара , порівняно з 10 березня, підвищився на 6 коп. до 38.1410 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 41.6957 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 48.9654 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 43.4853 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.6844 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38,141 000 EUR Євро 41.695 700 GBP Фунт стерлінгів 48.965 400 CHF Швейцарський франк 43.485 300 PLN Польський злотий 9.684 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.