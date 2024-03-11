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Курс валют НБУ на 11 березня

Курс валют НБУ на 11 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 11 березня 2024 року

Курс долара , порівняно з 10 березня, підвищився на 6 коп. до 38.1410 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 41.6957 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 48.9654 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 43.4853 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.6844 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38,141 000 +0.0574
EUR Євро 41.695 700 +0.2074
GBP Фунт стерлінгів 48.965 400 +0.4088
CHF Швейцарський франк 43.485 300 +0.1937
PLN Польський злотий 9.684 400 +0.0425

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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