ОВА: РФ ударила ракетами по Запорожскому району

В Харькове и Запорожье во время сигнала воздушной тревоги днем 11 марта прогремели взрывы. О звуках информировало Суспільне﻿.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем телеграмм-канале также сообщил о взрывах.

"Только что россияне нанесли два удара по Запорожскому району. Взрывы были слышны и в самом Запорожье. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется" , - написал Федоров.

Также враг нанес два удара по окрестностям Дергачей, Харьковской области. Об этом сообщил начальник МВА Вячеслав Задоренко. Информацию о раненых и разрушениях выясняют, отметил он.