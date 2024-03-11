ОВА: РФ ударила ракетами по Запорізькому району
У Харкові та Запоріжжі під час сигналу повітряної тривоги вдень 11 березня прогриміли вибухи. Про звуки інформувало Суспільне.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі також повідомив про вибухи.
"Щойно росіяни нанесли два удари по Запорізькому району. Вибухи було чути і у самому Запоріжжі. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - написав Федоров.
Також ворог завдав два удари по околицям Дергачів, на Харківщині. Про це повідомив начальник МВА В' ячеслав Задоренко. Інформацію про поранених і руйнування з'ясовують, зазначив він.