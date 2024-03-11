ОВА: РФ ударила ракетами по Запорізькому району

У Харкові та Запоріжжі під час сигналу повітряної тривоги вдень 11 березня прогриміли вибухи. Про звуки інформувало Суспільне﻿.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі також повідомив﻿ про вибухи.

"Щойно росіяни нанесли два удари по Запорізькому району. Вибухи було чути і у самому Запоріжжі. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється" , - написав Федоров.

Також ворог завдав два удари по околицям Дергачів, на Харківщині. Про це повідомив﻿ начальник МВА В' ячеслав Задоренко. Інформацію про поранених і руйнування з'ясовують, зазначив він.