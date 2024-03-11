Воздушные силы поразили российский пункт управления на корабле

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил пилотов за прицельное поражение российского пункта управления, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Олещук в Telegram, источник УП.

"Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления!"

Никаких других деталей генерал-лейтенант не привел. Судя по видео, пункт управления противника находился на судне, стоящем на мели.

По данным УП, боевая работа велась в понедельник 11 марта на Херсонщине.