Воздушные силы поразили российский пункт управления на корабле
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил пилотов за прицельное поражение российского пункта управления, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Олещук в Telegram, источник УП.
"Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления!"
Никаких других деталей генерал-лейтенант не привел. Судя по видео, пункт управления противника находился на судне, стоящем на мели.
По данным УП, боевая работа велась в понедельник 11 марта на Херсонщине.