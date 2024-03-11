Повітряні сили вразили російський пункт управління на кораблі

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за прицільне ураження російського пункту управління, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Олещук у Telegram, джерело УП.



"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління!"

Жодних інших деталей генерал-лейтенант не навів. Судячи з відео, пункт управління противника знаходився на судні, що стоїть на мілині.

За даними УП, бойова робота велася у понеділок 11 березня на Херсонщині.