В ряде областей воздушная тревога: россияне запустили ударные БпЛА (Обновлено)

Российская армия вечером 11 марта запустила ударные БпЛА на территорию Украины, сообщает Украинская правда.

﻿Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В 21:08 сообщили о БпЛА, которые двигаются из Херсона в направлении Кривого Рога.

В 21:33 уточнили, что двигавшиеся на Кривой Рог БпЛА изменили направление и заходят в Николаевскую область западным курсом. Еще несколько групп БпЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей заходят на Николаевщину западным курсом.

В 21:54 уточнили, что дежурная группа БпЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный.

В 22:12 появилась информация, что БпЛА в западной части Николаевщины двигается в направлении Одесщины, западным курсом; БпЛА на границе Николаевщины и Одесщины двигаются по северо-западному курсу; Несколько групп БпЛА из Николаевской области зашли в Кировоградскую область, курсом на север, также появилась новая группа БпЛА на юге Николаевской области, северо-западным курсом.

В 22:43 сообщили, что БпЛА из западной части Кировоградской области заходят в Винницкую область; БпЛА на границе Николаевщины, Одесщины и Кировоградщины в направлении Винницкой области; также несколько групп БпЛА на юге Николаевской области; еще несколько групп БпЛА с юго-запада и юго-востока Днепропетровской области двигаются в направлении Днепра; БпЛА из Кировоградщины зашли в Черкасскую область, курсом на Белую Церковь.

В 22.52 воздушную тревогу объявили в Киевской области.