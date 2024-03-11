У низці областей повітряна тривога: росіяни запустили ударні БпЛА (Оновлено)

Російська армія увечері 11 березня запустила ударні БпЛА на територію України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 21:08 повідомили про БпЛА, які рухаються з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

О 21:33 уточнили, що БпЛА, що рухалися на Кривий Ріг, змінили напрямок та заходять у Миколаївську область західним курсом. Ще декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровської та Херсонської областей, заходять на Миколаївщину західним курсом.

О 21:54 уточнили, що чергова група БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний.

О 22:12 з'явилася інформація, що БпЛА у західній частини Миколаївщини рухаються у напрямку Одещини, західним курсом; БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини рухаються північно-західним курсом; декілька груп БпЛА з Миколаївської області зайшли у Кіровоградську область, курсом на північ, також з'явилася нова група БпЛА на півдні Миколаївської області, північно-західним курсом.

О 22:43 повідомили, що БпЛА з західної частини Кіровоградської області заходять на Вінниччину; БпЛА на межі Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини у напрямку Вінниччини; також декілька груп БпЛА на півдні Миколаївської області; ще декілька груп БпЛА з південного-заходу та південного-сходу Дніпропетровської області рухаються у напрямку Дніпра; БпЛА з Кіровоградщини зайшли у Черкаську область, курсом на Білу Церкву.

О 22:52 повітряну тривогу оголосили в Київській області.