Politico: Босния и Герцеговина начнут переговоры о вступлении в Евросоюз

Европейская комиссия должна завтра, 12 марта, объявить о том, что Босния и Герцеговина должна начать переговоры о вступлении в Евросоюз, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Боснии и Герцеговине предоставили статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2022 года. Теперь Европейская комиссия должна дать положительную рекомендацию начать официальные переговоры о вступлении.

Украина и Молдова также намерены сделать еще один шаг вперед в процессе расширения. Европейская комиссия во вторник предложит так называемые переговорные рамки, которые установят руководящие принципы и основные принципы переговоров о вступлении. Затем страны ЕС должны обсудить эти тексты.

Дипломаты и чиновники ЕС предупреждают, что соглашение между 27 членами блока, необходимое для официального начала переговоров, вряд ли состоится до июньских европейских выборов. Для некоторых членов ЕС, включая Австрию, было жизненно важно, чтобы прогресс в Украине и Молдове шел бок о бок с прогрессом относительно будущего вступления Боснии и Герцеговины.

Визиты в Сараево

Следующим шагом станет обсуждение рекомендаций по Боснии и Герцеговине лидерами ЕС на встрече в Брюсселе на следующей неделе.

Накануне этого объявления министры иностранных дел Австрии, Италии и Германии на прошлой неделе отправились в Сараево, чтобы поддержать начало переговоров о вступлении.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на прошлой неделе ее боснийский коллега Эльмедин Конакович выразил надежду, что не будет дальнейшего разочарования.

Также он добавил, что крайне важно помнить, что произойдет, если Босния и Герцеговина не продолжит идти по европейскому пути.

Расширение блока

Издание пишет, что Европейская комиссия также должна была представить документ о том, как внутренне подготовить блок к будущему расширению.

Особенно это касается вступления Украины. Но этот документ, который изначально планировался на 27 февраля, теперь отложен до 20 марта, согласно последней повестке дня Еврокомиссии.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, 14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Для вступления Украины в Европейский союз должна пройти оценка украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 17 января объявила о начале скрининга украинского законодательства.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что эта процедура может занять до года.