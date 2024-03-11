Politico: Боснія і Герцеговина почнуть переговори про вступ до Євросоюзу

Європейська комісія має завтра, 12 березня, оголосити про те, що Боснія і Герцеговина має почати переговори про вступ до Євросоюзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Боснії і Герцеговині надали статус кандидата на вступ до ЄС у грудні 2022 року. Тепер Європейська комісія має дати позитивну рекомендацію почати офіційні переговори про вступ.

Україна і Молдова також мають намір зробити ще один крок уперед у процесі розширення. Європейська комісія у вівторок запропонує так звані переговорні рамки, які встановлять керівні принципи та основні засади переговорів про вступ. Потім країни ЄС мають обговорити ці тексти.

Дипломати і чиновники ЄС попереджають, що угода між 27 членами блоку, необхідна для офіційного початку переговорів, навряд чи відбудеться до червневих європейських виборів. Для деяких членів ЄС, включно з Австрією, було життєво важливо, щоб прогрес в Україні та Молдові йшов пліч-о-пліч із прогресом щодо майбутнього вступу Боснії і Герцеговини.

Візити в Сараєво

Наступним кроком стане обговорення рекомендацій щодо Боснії і Герцеговини лідерами ЄС на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Напередодні цього оголошення міністри закордонних справ Австрії, Італії та Німеччини минулого тижня вирушили в Сараєво, щоб підтримати початок переговорів про вступ.

На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок минулого тижня її боснійський колега Ельмедін Конаковіч висловив надію, що не буде подальшого розчарування.

Також він додав, що вкрай важливо пам'ятати, що станеться, якщо Боснія і Герцеговина не продовжить йти європейським шляхом.

Розширення блоку

Видання пише, що Європейська комісія також повинна була представити документ про те, як внутрішньо підготувати блок до майбутнього розширення.

Особливо це стосується вступу України. Але цей документ, який спочатку планувався на 27 лютого, тепер відкладено до 20 березня, згідно з останнім порядком денним Єврокомісії.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето.

Для вступу України до Європейського союзу повинна відбутися оцінка українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 січня оголосила про початок скринінгу українського законодавства.

Раніше віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що ця процедура може тривати до року.