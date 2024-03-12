Курс валют НБУ на 12 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 12 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 марта, вырос до уровня 38.3825 за 1 доллар.

Евро подорожал на 26 коп до 41.9559 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 27 коп до 49.2332 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 25 коп до 43.7358 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.8020 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.382 500 EUR Евро 41.955 900 GBP Фунт стерлингов 49.233 200 CHF Швейцарский франк 43.735 800 PLN Польский злотый 9.802 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.