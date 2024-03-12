Курс валют НБУ на 12 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 12 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 11 марта, вырос до уровня 38.3825 за 1 доллар.
Евро подорожал на 26 коп до 41.9559 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 27 коп до 49.2332 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 25 коп до 43.7358 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 9.8020 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.382500
|EUR
|Евро
|41.955900
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.233200
|CHF
|Швейцарский франк
|43.735800
|PLN
|Польский злотый
|9.802000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.