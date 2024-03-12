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Курс валют НБУ на 12 марта

Курс валют НБУ на 12 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 12 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 марта, вырос до уровня 38.3825 за 1 доллар.

Евро подорожал на 26 коп до 41.9559 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 27 коп до 49.2332 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 25 коп до 43.7358 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.8020 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.382500 +0.2415
EUR Евро 41.955900 +0.2602
GBP Фунт стерлингов 49.233200 +0.2678
CHF Швейцарский франк 43.735800 +0.2505
PLN Польский злотый 9.802000 +0.1176

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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