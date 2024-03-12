Курс валют НБУ на 12 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 12 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 березня зріс до рівня 38.3825 за 1 долар.

Євро подорожчав на 26 коп. до 41.9559 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 27 коп. до 49.2332 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 25 коп. до 43.7358 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досягнув рівня 9.8020 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.382 500 EUR Євро 41.955 900 GBP Фунт стерлінгів 49.233 200 CHF Швейцарський франк 43.735 800 PLN Польський злотий 9,802 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.