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Курс валют НБУ на 12 березня

Курс валют НБУ на 12 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 12 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 березня зріс до рівня 38.3825 за 1 долар.

Євро подорожчав на 26 коп. до 41.9559 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 27 коп. до 49.2332 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 25 коп. до 43.7358 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досягнув рівня 9.8020 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.382 500 +0.2415
EUR Євро 41.955 900 +0.2602
GBP Фунт стерлінгів 49.233 200 +0.2678
CHF Швейцарський франк 43.735 800 +0.2505
PLN Польський злотий 9,802 000 +0.1176

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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