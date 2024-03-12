Курс валют НБУ на 12 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 12 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 11 березня зріс до рівня 38.3825 за 1 долар.
Євро подорожчав на 26 коп. до 41.9559 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 27 коп. до 49.2332 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 25 коп. до 43.7358 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досягнув рівня 9.8020 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.382 500
|EUR
|Євро
|41.955 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.233 200
|CHF
|Швейцарський франк
|43.735 800
|PLN
|Польський злотий
|9,802 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.