РДК и Легион Свобода России начали операцию в Белгородской области

В сети пишут, что бойцы Российского добровольческого корпуса, Легиона Свобода России и Сибирского батальона начали совместную операцию на территории РФ и зашли в Белгородскую область, сообщает Лига.net.

Первым эту информацию опубликовал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, который живет в Украине. По его словам, повстанцы взяли под контроль приграничный поселок Лозовая Рудка в Белгородской области.

Также идет стрелковый бой в Теткино Курской области.

В российских пабликах выкладывают видео проезда танков, которое снято местными жителями.

Легион Свобода России подтвердил операцию на границе и заявил, что таким образом, его бойцы "идут на выборы" в РФ.

"Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны", — заявил представитель подразделения.

Также в Легионе рассказали, что пересекли границу с Россией на танках.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии изданию заявил, что, вероятно, противники режима в Кремле проводят общие "мероприятия".