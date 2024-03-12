РДК та Легіон Свобода Росії розпочали операцію у Білгородській області

У мережі пишуть, що бійці Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону розпочали спільну операцію на території РФ та зайшли до Білгородської області, повідомляє Ліга.net.

Першим цю інформацію опублікував колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який мешкає в Україні. За його словами, повстанці взяли під контроль прикордонне селище Лозова Рудка у Білгородській області.

Також триває стрілецький бій у Тьоткіному Курській області.

У російських пабліках викладають відео проїзду танків, яке зняли місцеві жителі.

Легіон Свобода Росії підтвердив операцію на кордоні та заявив, що таким чином його бійці "йдуть на вибори" у РФ.

"Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають", - заявив представник підрозділу.

Також у Легіоні розповіли, що перетнули кордон з Росією на танках.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі виданню заявив, що, ймовірно, противники режиму у Кремлі проводять спільні "заходи".