Армения призвала РФ забрать пограничников из аэропорта Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что армянская сторона обратилась в Россию по поводу самостоятельного осуществления пограничного контроля в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Деловая столица.

"Пограничные войска Армении с письмом обратились в Пограничные войска России в Армении, поблагодарили за службу в аэропорту и обеспечение безопасности, осуществление пограничного контроля, за содействие и услуги с момента обретения независимости" , — заявил Пашинян.

По его словам, армянская сторона проинформировала, что поскольку в Армении развиваются государственные институты, пограничная служба Армении в аэропорту Звартноц, в том числе при содействии российской стороны уже имеет достаточный опыт и возможности, "то могут самостоятельно осуществлять пограничный контроль без содействия российской стороны" .

Как сообщалось ранее, Армения приостановила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности.