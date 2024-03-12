Вірменія закликала РФ забрати прикордонників з аеропорту Єревана

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що вірменська сторона звернулася до Росії щодо самостійного здійснення прикордонного контролю в єреванському аеропорту Звартноц﻿. Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Ділова столиця.

"Прикордонні війська Вірменії з листом звернулися до Прикордонних військ Росії у Вірменії, подякували за службу в аеропорту та забезпечення безпеки, здійснення прикордонного контролю, за сприяння та послуги з моменту здобуття незалежності" , – заявив Пашинян.

За його словами, вірменська сторона поінформувала, що оскільки у Вірменії розвиваються державні інститути, прикордонна служба Вірменії в аеропорту Звартноц, у тому числі за сприяння російської сторони, вже має достатній досвід і можливості, "то можуть самостійно здійснювати прикордонний контроль без сприяння російської сторони".

Як повідомлялося раніше, Вірменія зупинила свою участь в Організації договору про колективну безпеку.