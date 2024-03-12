В Белгороде беспилотник врезался в здание мэрии

В российском Белгороде беспилотник врезался в здание городской администрации.

Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев, информацию подтвердил губернатор Белгородской области Владислав Гладков.

"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь" , – отметил он.

Гладков добавил, что в результате атаки беспилотника в здании мэрии выбиты окна и иссеченный фасад.