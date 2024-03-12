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У Бєлгороді безпілотник врізався у будівлю мерії

У Бєлгороді безпілотник врізався у будівлю мерії
Фото: t.me/astrapress

У російському Бєлгороді безпілотник врізався у будівлю міської адміністрації.

Про це свідчать фото і відео очевидців, інформацію підтвердив﻿ губернатор Бєлгородської області Владислав Гладков.

"У Бєлгороді в будівлю адміністрації міста врізався БПЛА противника. Є двоє постраждалих: одна жінка отримала осколкові поранення, друга - контузію. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", – зазначив він.

Гладков додав, що внаслідок атаки безпілотника у будівлі мерії вибиті вікна та посічений фасад.

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Фото: t.me/astrapress

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