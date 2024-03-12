У Бєлгороді безпілотник врізався у будівлю мерії
У російському Бєлгороді безпілотник врізався у будівлю міської адміністрації.
Про це свідчать фото і відео очевидців, інформацію підтвердив губернатор Бєлгородської області Владислав Гладков.
"У Бєлгороді в будівлю адміністрації міста врізався БПЛА противника. Є двоє постраждалих: одна жінка отримала осколкові поранення, друга - контузію. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", – зазначив він.
Гладков додав, що внаслідок атаки безпілотника у будівлі мерії вибиті вікна та посічений фасад.