У Бєлгороді безпілотник врізався у будівлю мерії

У російському Бєлгороді безпілотник врізався у будівлю міської адміністрації.

Про це свідчать фото і відео очевидців, інформацію підтвердив﻿ губернатор Бєлгородської області Владислав Гладков.

"У Бєлгороді в будівлю адміністрації міста врізався БПЛА противника. Є двоє постраждалих: одна жінка отримала осколкові поранення, друга - контузію. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога" , – зазначив він.

Гладков додав, що внаслідок атаки безпілотника у будівлі мерії вибиті вікна та посічений фасад.