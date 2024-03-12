В Киеве на станции метро Крещатик возобновляет работу еще один вестибюль

В среду, 13 марта, на станции метро "Хрещатик" в Киеве восстановится работа вестибюля, который выходит на улицу Институтскую. Об этом информирует пресс-служба﻿ Киевской городской госадминистрации.

"Завтра, 13 марта, возобновит работу еще один вестибюль станции метро Крещатик... В частности тот, что выходит к ул. Будет работать он с 05:37 до 22:33" , - говорится в сообщении КГГА.

В Киевском метрополитене напоминают, что выход к улице Хрещатик будет работать с 05:40 до 22:35.

Выход на улицу Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.

В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции столичного метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия. Кроме того, открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро в качестве укрытия.