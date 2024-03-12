У Києві на станції метро Хрещатик відновлює роботу ще один вестибюль

У середу, 13 березня, на станції метро "Хрещатик" у Києві відновиться робота вестибюля, що виходить на вулицю Інститутську. Про це інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

"Завтра, 13 березня, відновить роботу ще один вестибюль станції метро Хрещатик... Зокрема той, що виходить до вул. Працюватиме він з 05:37 до 22:33" , - йдеться у повідомленні КМДА.

У Київському метрополітені нагадують, що вихід до вулиці Хрещатик працюватиме з 05:40 до 22:35.

Вихід на вулицю Архітектора Городецького залишається закритим для пасажирів.

У разі оголошення повітряної тривоги усі підземні станції столичного метрополітену працюють цілодобово у режимі укриття. Крім того, відкрито всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.