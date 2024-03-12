Прорыв российской границы: добровольцы продвинулись на территорию в 40 кв. км
Во вторник, 12 марта, легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус (РДК) и "Сибирский батальон" зашли в Курскую и Белгородскую область РФ в рамках совместной операции, в ходе которой могли расположиться на территории более 40 квадратных километров, сообщает Деловая столица.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты DeepStateMAP.
По данным ресурса, так называемые серые зоны в Белгородской и Курской областях сейчас суммарно занимают площадь 41,8 квадратных километров.
Так, в приграничных областях РФ деятельность добровольцев фиксируется в следующих населенных пунктах: Теткино (Курская область), Глотово (Белгородская область), Лозовая Рудка (Белгородская область), Нехотеевка (Белгородская область), район Новой Толжанки (Белгородская область).
Напомним, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирского батальона". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" опубликовали соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".