Прорыв российской границы: добровольцы продвинулись на территорию в 40 кв. км

Во вторник, 12 марта, легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус (РДК) и "Сибирский батальон" зашли в Курскую и Белгородскую область РФ в рамках совместной операции, в ходе которой могли расположиться на территории более 40 квадратных километров, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты DeepStateMAP.

По данным ресурса, так называемые серые зоны в Белгородской и Курской областях сейчас суммарно занимают площадь 41,8 квадратных километров.

Так, в приграничных областях РФ деятельность добровольцев фиксируется в следующих населенных пунктах: Теткино (Курская область), Глотово (Белгородская область), Лозовая Рудка (Белгородская область), Нехотеевка (Белгородская область), район Новой Толжанки (Белгородская область).

Теткино (Курская обл.) deepstatemap.live

Глотово (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Лозовая Рудка (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Нехотеевка (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Район Новой Толжанки (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Напомним, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирского батальона". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" опубликовали соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".