Прорив російського кордону: добровольці просунулися на територію у 40 кв. км
У вівторок, 12 березня, легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) і "Сибірський батальйон" зайшли до Курської та Бєлгородської області РФ у рамках спільної операції, у ході якої могли розташуватися на території понад 40 квадратних кілометрів, повідомляє Ділова столиця.
Про це свідчать дані інтерактивної мапи DeepStateMAP.
За даними ресурсу, так звані "сірі зони" у Бєлгородській та Курській областях зараз сумарно займають площу 41,8 квадратних кілометрів.
Так, у прикордонних областях РФ діяльність добровольців фіксується у таких населених пунктах: Тьоткіно (Курська область), Глотове (Бєлгородська область), Лозова Рудка (Бєлгородська область), Нехотіївка (Бєлгородська область), район Нової Толжанки (Бєлгородська область).
Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону". Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори".