Курс валют НБУ на 13 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 13 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 марта, повысился на 11 коп до 38.4924 за 1 доллар.

Евро подорожал на 9 коп до 42.0414 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 49.1760 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 43.8860 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.8065 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.492 400 EUR Евро 42.041 400 GBP Фунт стерлингов 49.176 000 CHF Швейцарский франк 43.886 000 PLN Польский злотый 9.806 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.