Курс валют НБУ на 13 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 13 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 12 марта, повысился на 11 коп до 38.4924 за 1 доллар.
Евро подорожал на 9 коп до 42.0414 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 49.1760 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 43.8860 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 9.8065 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.492400
|EUR
|Евро
|42.041400
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.176000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.886000
|PLN
|Польский злотый
|9.806500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.