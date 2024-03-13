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Курс валют НБУ на 13 марта

Курс валют НБУ на 13 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 13 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 марта, повысился на 11 коп до 38.4924 за 1 доллар.

Евро подорожал на 9 коп до 42.0414 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 49.1760 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 43.8860 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.8065 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.492400 +0.1099
EUR Евро 42.041400 +0.0855
GBP Фунт стерлингов 49.176000 --0.0572
CHF Швейцарский франк 43.886000 +0.1502
PLN Польский злотый 9.806500 +0.0045

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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