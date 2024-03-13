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Курс валют НБУ на 13 березня

Курс валют НБУ на 13 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 13 березня 2024 року

Курс долара, порівняно з 12 березня, підвищився на 11 коп. до 38.4924 за 1 долар.

Євро подорожчав на 9 коп. до 42.0414 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 6 коп. до 49.1760 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 15 коп. до 43.8860 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.8065 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.492 400 +0.1099
EUR Євро 42.041 400 +0.0855
GBP Фунт стерлінгів 49,176 000 --0.0572
CHF Швейцарський франк 43,886 000 +0.1502
PLN Польський злотий 9.806 500 +0.0045

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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