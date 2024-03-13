Курс валют НБУ на 13 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 13 березня 2024 року
Курс долара, порівняно з 12 березня, підвищився на 11 коп. до 38.4924 за 1 долар.
Євро подорожчав на 9 коп. до 42.0414 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 6 коп. до 49.1760 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 15 коп. до 43.8860 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 9.8065 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.492 400
|EUR
|Євро
|42.041 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49,176 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43,886 000
|PLN
|Польський злотий
|9.806 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.