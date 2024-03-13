Курс валют НБУ на 13 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 13 березня 2024 року

Курс долара, порівняно з 12 березня, підвищився на 11 коп. до 38.4924 за 1 долар.

Євро подорожчав на 9 коп. до 42.0414 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 6 коп. до 49.1760 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 15 коп. до 43.8860 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.8065 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.492 400 EUR Євро 42.041 400 GBP Фунт стерлінгів 49,176 000 CHF Швейцарський франк 43,886 000 PLN Польський злотий 9.806 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.