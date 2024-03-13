В Сумах "Шахед" попал в многоэтажку: есть погибшие

В ночь на 13 марта российский беспилотник типа Shahed попал в многоэтажный дом в Сумах. Есть погибшие, 10 человек спасли из-под завалов.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"В результате попадания вражеского БпЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом предварительно повреждено 30 квартир, из них 15 - разрушены" , - говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что 8 человек получили травмы разной степени тяжести. Есть погибшие, информация уточняется.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, на месте работают все необходимые службы, а также развернули пункт несокрушимости.