У Сумах "Шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблі

У ніч на 13 березня російський безпілотник типу Shahed влучив у багатоповерховий будинок у Сумах. Є загиблі, 10 людей врятували з-під завалів.

Про це повідомили﻿ у Сумській обласній військовій адміністрації.

"Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані" , – йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначають, що 8 людей отримали травми різного ступеня важкості. Є загиблі, інформація уточнюється.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби, а також розгорнули пункт незламності.