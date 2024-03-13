У Сумах "Шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблі
У ніч на 13 березня російський безпілотник типу Shahed влучив у багатоповерховий будинок у Сумах. Є загиблі, 10 людей врятували з-під завалів.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
"Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані", – йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначають, що 8 людей отримали травми різного ступеня важкості. Є загиблі, інформація уточнюється.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби, а також розгорнули пункт незламності.