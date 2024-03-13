FT: На фронт планируют призвать 330 тысяч человек
Новый закон о мобилизации нужен для того, чтобы заменить 330 000 бойцов, которые сражаются на передовой. Ссылаясь на данные Financial Times, сообщает Лига.net.
В ведомстве заявили, что все 330 000 воинов на фронте истощены и нуждаются в замене. Остальные новобранцы будут компенсировать потери и "удовлетворять другие военные нужды, в зависимости от ситуации на поле боя".
FT отмечает, что в 2024 году планируется мобилизовать до 500 000 человек.
Издание напоминает высказывание премьер-министра Дениса Шмыгаля, который заявил, что людей следует разделить на две категории: тех, кто воюет и тех, кто работает для наполнения бюджета.
По словам главы оборонного комитета Верховной Рады Александра Завитневича, чиновникам необходимо быть осторожными в высказываниях насчет мобилизации.
"Нужна каждая копейка, но она должна стать частью широкого обсуждения. Есть люди, которые видят, что это разделит общество на богатых и бедных", — заявил парламентарий.