FT: На фронт планують призвати 330 тисяч осіб

Новий закон про мобілізацію потрібен для того, щоб замінити 330 тисяч бійців, які борються на передовий. Посилаючись на дані Financial Times, повідомляє Ліга.net.

У відомстві заявили, що всі 330 000 воїнів на фронті виснажені та потребують заміни. Решта новобранців компенсуватимуть втрати й "задовольнятимуть інші військові потреби, залежно від ситуації на полі бою".

FT зазначає, що у 2024 році планується мобілізувати до 500 000 осіб.

Видання нагадує висловлювання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який заявив, що людей слід розділити на дві категорії: тих, хто воює, та тих, хто працює для наповнення бюджету.

За словами голови оборонного комітету Верховної Ради Олександра Завітневича, чиновникам необхідно бути обережними у висловлюваннях щодо мобілізації.