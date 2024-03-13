FT: На фронт планують призвати 330 тисяч осіб
Новий закон про мобілізацію потрібен для того, щоб замінити 330 тисяч бійців, які борються на передовий. Посилаючись на дані Financial Times, повідомляє Ліга.net.
У відомстві заявили, що всі 330 000 воїнів на фронті виснажені та потребують заміни. Решта новобранців компенсуватимуть втрати й "задовольнятимуть інші військові потреби, залежно від ситуації на полі бою".
FT зазначає, що у 2024 році планується мобілізувати до 500 000 осіб.
Видання нагадує висловлювання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який заявив, що людей слід розділити на дві категорії: тих, хто воює, та тих, хто працює для наповнення бюджету.
За словами голови оборонного комітету Верховної Ради Олександра Завітневича, чиновникам необхідно бути обережними у висловлюваннях щодо мобілізації.
"Потрібна кожна копійка, але вона має стати частиною широкого обговорення. Є люди, які бачать, що це розділить суспільство на багатих та бідних ", - заявив парламентар.