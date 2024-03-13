ЕС отменил санкции против соучредителя "Яндекса"

Европейский Союз исключил из санкционных списков соучредителя российской компании "Яндекс" Аркадия Воложа.﻿ Об этом говорится в сообщении в официальном журнале Евросоюза, сообщает Экономическая правда.

В августе 2023 года Волож назвал войну России в Украине "варварской". Однако в первые дни полномасштабного вторжения не высказывал свою позицию.

Также сообщалось, что соучредитель "Яндекса" планирует разорвать связи с российским бизнесом компании, после того, как консорциум инвесторов согласился купить российские активы нидерландской холдинговой компании Yandex NV в начале февраля.

Волож владеет 8,5% доли в Yandex NV через семейный траст, но не имеет права голоса в этой компании.

Вместе с Воложем из санкционного списка также исключили: