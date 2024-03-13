ЄС скасував санкції проти співзасновника "Яндекса"

Європейський Союз виключив з санкційних списків співзасновника російської компанії "Яндекс" Аркадія Воложа.﻿ Про це йдеться в повідомленні в офіційному журналі Євросоюзу, повідомляє Економічна правда.

У серпні 2023 року Волож назвав війну Росії в Україні "варварською". Проте у перші дні повномасштабного вторгнення не висловлював свою позицію.

Також повідомлялось, що співзасновника "Яндекса" планує розірвати зв'язки з російським бізнесом компанії, після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого.

Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, але не має права голосу в цій компанії.

Разом з Воложем зі списку санкцій також виключили: