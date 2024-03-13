ЄС скасував санкції проти співзасновника "Яндекса"
Європейський Союз виключив з санкційних списків співзасновника російської компанії "Яндекс" Аркадія Воложа. Про це йдеться в повідомленні в офіційному журналі Євросоюзу, повідомляє Економічна правда.
У серпні 2023 року Волож назвав війну Росії в Україні "варварською". Проте у перші дні повномасштабного вторгнення не висловлював свою позицію.
Також повідомлялось, що співзасновника "Яндекса" планує розірвати зв'язки з російським бізнесом компанії, після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого.
Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, але не має права голосу в цій компанії.
Разом з Воложем зі списку санкцій також виключили:
- колишнього віце-президента АФК "Система" Сергія Мндоянца,
- громадянина Словаччини Йозефа Хамблека, який очолює європейське відділення мотоклубу "Нічні вовки";
- командира ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін (загинув у серпні 2023-го),
- депутата Держдуми РФ Миколи Борцова
- депутата Держдуми РФ Віктора Зубарєва;
- заступника міністра оборони РФ Геннадія Жидка (помер у серпні 2023-го).