В Японии произошел взрыв ракеты с военным спутником

В Японии потерпел неудачу запуск частной ракеты-носителя KAIROS-1, которая должна была вывести на орбиту правительственный разведывательный спутник. Об этом информирует разработчик ракеты компания Space One, сообщает Корреспондент.

Это был первый запуск ракеты, разработанной стартапом Space One. Он был осуществлен со стартовой площадки компании в префектуре Вакаяма. Ракета взорвалась спустя несколько секунд после запуска.

В Space One обещают оперативно установить причину неудачи и возобновить запуск в космос.

Легкая ракета KAIROS-1 длиной 18 метров и весом 23 тонны предназначена для вывода на низкую орбиту околоземного полезного груза массой до 250 кг.

Малый спутник, который должна была вывести на орбиту ракета, принадлежал Управлению разведки и исследований кабинета министров Японии, отвечающего за сбор, обработку и анализ информации о национальной безопасности для правительства. Он должен был пополнить японскую орбитальную группировку, ведущую наблюдение за Северной Кореей.