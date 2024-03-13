В Японии произошел взрыв ракеты с военным спутником

У Японії зазнав невдачі запуск приватної ракети-носія KAIROS-1, яка мала вивести на орбіту урядовий розвідувальний супутник. Про це інформує розробник ракети компанія Space One, повідомляє Кореспондент.

Це був перший запуск ракети, розробленої стартапом Space One. Він був здійснений зі стартового майданчика компанії у префектурі Вакаяма. Ракета вибухнула через декілька секунд після запуску.

У Space One обіцяють оперативно встановити причину невдачі та відновити запуски у космос.

Легка ракета KAIROS-1 завдовжки 18 метрів та вагою 23 тонни призначена для виведення на низьку орбіту навколоземної корисного вантажу масою до 250 кг.

Малий супутник, який мала вивести на орбіту ракета, належав Управлінню розвідки та досліджень кабінету міністрів Японії, який відповідає за збір, обробку та аналіз інформації про національну безпеку для уряду. Він повинен був поповнити японське орбітальне угруповання, яке веде спостереження за Північною Кореєю.