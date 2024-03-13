Удар "Шахедом" по Сумах: нашли тела двух человек (Обновлено)
В Сумах спасатели деблокировали тело погибшего человека из-под завалов дома, по которому в ночь на 13 марта попал "Шахед".
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека", – говорится в сообщении.
На данный момент известно о 8 пострадавших.
Под завалами еще могут находиться люди. Спасательные работы продолжаются.
Обновлено. В ГСЧС сообщили, что деблокировали тело второй жертвы. Известно о двух погибших, количество пострадавших не изменилось.