Удар "Шахедом" по Сумах: нашли тела двух человек (Обновлено)

В Сумах спасатели деблокировали тело погибшего человека из-под завалов дома, по которому в ночь на 13 марта попал "Шахед".

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека" , – говорится в сообщении.

На данный момент известно о 8 пострадавших.

Под завалами еще могут находиться люди. Спасательные работы продолжаются.

Обновлено. В ГСЧС сообщили, что деблокировали тело второй жертвы. Известно о двух погибших, количество пострадавших не изменилось.